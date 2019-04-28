Иранский ответ на санкции

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на ужесточение США санкций против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

"У Исламской республики есть несколько вариантов и власти сейчас их рассматривают. Выход из договора - один из них.

Наша страна испытывает некоторые сложности из-за американских санкций, но у нас есть опыт в этой сфере. Мы знаем, как обходить подобные меры и найдем выход из ситуации. Благодаря опыту и помощи иранского народа мы минимизируем их негативное влияние".

В прошлом году США восстановили санкции против Ирана, в их числе - запрет на закупку иранской нефти.

Договор о нераспространении ядерного оружия был принят ООН в 1968 году с целью ядерного разоружения.