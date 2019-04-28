США: стрельба в синагоге

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в синагоге американского города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния). Нападавший задержан полицией. Злоумышленником оказался 19-летний Джон Ирнест. Ранее он был также назван одним из подозреваемых по делу о пожаре, который вспыхнул в синагоге одного из близлежащих городов в марте этого года.

По словам Билла Гора, шерифа Сан-Диего, вооруженный белый мужчина вошел в храм в 11 часов 23 минуты по местному времени, и открыл огонь по прихожанам. Нападение произошло во время пасхальной службы.

"Я соболезную пострадавшим, их семьям, их близким... Сейчас произошедшее видится как акт, совершенный на почве ненависти. В это сложно поверить", - сказал президент США Дональд Трамп. Он так же отметил хорошую работу сотрудников правоохранительных органов.