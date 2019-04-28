"Брексит": первая неделя мая может стать решающей

Итоги переговоров правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партии по вопросу о выходе страны из ЕС станут известны на будущей неделе, - заявил в воскресенье главный переговорщик Евросоюза по "брекситу" Мишель Барнье.

"Британцам нужно использовать эту возможность, чтобы достичь соглашения. Что происходит сейчас, и почему мы дали дополнительное время? Потому что в конце концов мы увидели, что британский премьер-министр Тереза Мэй начала диалог с оппозицией".

Представитель оппозиции, теневой министр по делам бизнеса и предпринимательства Ребекка Лонг-Бейли поясняет:

"В данный момент мы концентрируемся на деталях, где мы сейчас находимся и в какую сторону можем двигаться. Вместе с тем, мы хотели бы видеть устойчивое и быстрое движение к тем красным линиям, которые начертило правительство".

Ранее Тереза Мэй заявила, что "только компромисс между консерваторами и лейбористами позволит "брекситу" сдвинуться с мертвой точки". Она намерена решить вопрос о выходе страны из ЕС до выборов в Европарламент.