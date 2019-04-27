Митинги в Венесуэле

В Венесуэле прошли манифестации сторонников Николаса Мадуро и его оппонента Хуана Гуайдо.

В ходе проправительственного митинга поддерживающие Мадуро венесуэльцы высказались в поддержку выхода страны из Организации американских государств, которая, по мнению Мадуро, является одним из основных инициаторов вмешательства во внутренние дела страны.

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо против выхода из организации. На митинге в Каракасе он пообещал провести 1 мая "крупнейшую демонстрацию в истории страны", главным требованием которой будет отстранение Мадуро от власти.

В субботу МИД Венесуэлы объявил, что страна больше не является членом Организации американских государств.