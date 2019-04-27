Трамп отказывается от договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп попросит Сенат остановить процесс ратификации Международного договора о торговле оружием, который был подписан во время президентства Барака Обамы. Об этом Трамп заявил в Индианаполисе на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации. Ее члены изначально выступали против участия США в соглашении, заявляя, что это приведет к нарушению права американцев на свободное ношение оружия.

Дональд Трамп, президент США: "Я подпишу (послание) прямо сейчас, перед множеством свидетелей", - сказал Трамп. Американский лидер назвал договор "неправильным" и сообщил, что ООН скоро получит уведомление об отказе от него.

Соглашение, принятое Генассамблеей ООН в 2013 году, - документ, регламентирующий международную торговлю оружием, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и судами . Договор ратифицирован властями 101 страны, в числе которых союзники США в Европе.