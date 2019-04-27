Язык до паспорта доведёт | #Куб

Москва раздаёт паспорта жителям Донбасса, объясняя это гуманитарными соображениями. Киев заявляет об очередной агрессии со стороны России и ужесточает ограничения для русского языка. Как это сказывается на суверенитете Украины? За развитием событий через призму социальных сетей мы следим в «Кубе».

Людей — примем, земли — не трогаем. Так в двух словах можно пересказать позицию Москвы, изложенную сначала президентом, а затем и постпредом России Василием Небензей на заседании Совбеза ООН. «Это гуманитарная мера, ползучей аннексией не занимаемся», — говорил дипломат.

Пока Россию критиковали страны-участницы Нормандской четвёрки по урегулированию конфликта в Донбассе, пока Кремль обвиняли в подрыве мирного процесса, Москва кивала на Киев. Сенатор Алексей Пушков один из апологетов концепции о том, что украинские власти сами спровоцировали кризис на востоке страны и нынешнюю ситуацию.

Благодарные сочувствующие

Призывы принять в гражданство жителей самопровозглашенных республик звучали в России давно. Один из сторонников этого решения писатель и депутат Сергей Шаргунов отметил, что такой подход принесёт пользу всему обществу.

Президент наконец-то подписал указ об упрощённом получении российских паспортов «жителями отдельных районов Луганской и... Publiée par Сергей Шаргунов sur Mercredi 24 avril 2019

А должна ли мэрия Москвы считать, что Израиль хочет захватить Москву, раз выдает израильские паспорта коренным... Publiée par Maria Baronova sur Mercredi 24 avril 2019

Критики Кремля гадают, как может быть использована массовая паспортизация жителей украинских регионов, находящихся под контролем сепаратистов и противников Киева: будет ли Москва настаивать на своём праве открыто вмешаться в конфликт в Донбассе под предлогом защиты собственных граждан или же сами новопринятые граждане уедут в Россию?

Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк полагает, что Путин намерен осуществить присоединение украинских земель, и называет происходящее «повторением Крыма, только растянутым во времени».

Удивляться ничему не надо. Это решение ожидаемо, вопрос стоял только когда. Предполагалось, что для Владимир Зеленский... Publiée par Roman Tsymbaliuk sur Mercredi 24 avril 2019

КРЕМЛЬ НАДО ЛИШИТЬ МОНОПОЛИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского... Publiée par Mustafa Nayyem sur Mercredi 24 avril 2019

Отдельных комментариев удостоились ссылки сторонников предоставления гражданства на необходимость защиты русскоязычных в Донбассе. Депутат Верховной Рады Мустафа Найем призывает соотвечественников переломить ситуацию. «Именно Украина должна стать той страной, которая лишит Кремль монополии на русский язык», — полагает политик.

Язык мой — враг?

Вопрос о языке Верховная Рада решила на следующий день после публикации указа Путина о паспортах, ужесточив под радостные восклицания сторонников реформы ограничения на использование русского и других языков не только в государственных делах, но и в культуре, образовании и СМИ.

Уходящий президент Пётр Порошенко назвал этот закон чрезвычайно важным для Украины.

Галерист Марат Гельман усматривает в этих мерах угрозу для Киева, ставшую серьёзной после указа Путина о гражданстве.

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране - по моему они с Путиным как-то координируют свои... Publiée par Marat Guelman sur Jeudi 25 avril 2019

А что думаете вы? Упрощение порядка выдачи паспортов РФ жителям Донбасса — это агрессия или гуманитарная помощь? И поможет ли закон об украинском языке укрепить суверенитет Украины?