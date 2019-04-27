Язык до паспорта доведёт | #Куб

Москва раздаёт паспорта жителям Донбасса, объясняя это гуманитарными соображениями. Киев заявляет об очередной агрессии со стороны России и ужесточает ограничения для русского языка. Как это сказывается на суверенитете Украины? За развитием событий через призму социальных сетей мы следим в «Кубе».
Людей — примем, земли — не трогаем. Так в двух словах можно пересказать позицию Москвы, изложенную сначала президентом, а затем и постпредом России Василием Небензей на заседании Совбеза ООН. «Это гуманитарная мера, ползучей аннексией не занимаемся», — говорил дипломат.
Пока Россию критиковали страны-участницы Нормандской четвёрки по урегулированию конфликта в Донбассе, пока Кремль обвиняли в подрыве мирного процесса, Москва кивала на Киев. Сенатор Алексей Пушков один из апологетов концепции о том, что украинские власти сами спровоцировали кризис на востоке страны и нынешнюю ситуацию.
Благодарные сочувствующие
Призывы принять в гражданство жителей самопровозглашенных республик звучали в России давно. Один из сторонников этого решения писатель и депутат Сергей Шаргунов отметил, что такой подход принесёт пользу всему обществу.
Критики Кремля гадают, как может быть использована массовая паспортизация жителей украинских регионов, находящихся под контролем сепаратистов и противников Киева: будет ли Москва настаивать на своём праве открыто вмешаться в конфликт в Донбассе под предлогом защиты собственных граждан или же сами новопринятые граждане уедут в Россию?
Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк полагает, что Путин намерен осуществить присоединение украинских земель, и называет происходящее «повторением Крыма, только растянутым во времени».
Отдельных комментариев удостоились ссылки сторонников предоставления гражданства на необходимость защиты русскоязычных в Донбассе. Депутат Верховной Рады Мустафа Найем призывает соотвечественников переломить ситуацию. «Именно Украина должна стать той страной, которая лишит Кремль монополии на русский язык», — полагает политик.
Язык мой — враг?
Вопрос о языке Верховная Рада решила на следующий день после публикации указа Путина о паспортах, ужесточив под радостные восклицания сторонников реформы ограничения на использование русского и других языков не только в государственных делах, но и в культуре, образовании и СМИ.
Уходящий президент Пётр Порошенко назвал этот закон чрезвычайно важным для Украины.
Галерист Марат Гельман усматривает в этих мерах угрозу для Киева, ставшую серьёзной после указа Путина о гражданстве.
А что думаете вы? Упрощение порядка выдачи паспортов РФ жителям Донбасса — это агрессия или гуманитарная помощь? И поможет ли закон об украинском языке укрепить суверенитет Украины?