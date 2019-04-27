Шри-Ланка: перестрелки, взрывы, аресты

Полиция Шри-Ланки проводит масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье, жертвами которых стали более 250 человек. В ходе рейда в городе Саммантураи на востоке страны силы правопорядка обнаружили и взяли штурмом подпольную фабрику по производству взрывчатки. Во время перестрелки несколько боевиков подорвали себя.

Ранее президент Шри-Ланки заявил, что правоохранительные органы страны подозревают около 140 граждан в связях с террористической группировкой "Исламское Государство", которая взяла на себя ответственность за нападение. В настоящее время задержаны порядка ста человек.

В одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка между военными и предположительно боевиками ИГИЛ, найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шестерых детей. Военнослужащие в ходе спецоперации по ликвидации боевиков не пострадали.Также сообщается, что в городе Калмунай прогремели несколько взрывов.

Обстановка в стране остается напряженной. Занятия в школах и университетах Шри-Ланки отменены вплоть до 6 мая. Совет безопасности также обратился к гражданам с просьбой воздержаться от торжеств по случаю предстоящего праздника 1 мая из-за текущей ситуации.