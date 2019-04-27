День тишины накануне голосования

В Испании завершилась предвыборная кампания. В преддверии воскресного голосования в стране наступил день тишины. Накануне политические партии провели свои последние митинги.

Предстоящие досрочные выборы в парламент эксперты называют самыми непредсказуемыми за последние 40 лет. Необходимость их проведения возникла после того, как в февраля члены нижней палаты законодательного органа отказались принять бюджет страны.

Для участия в предстоящих выборах зарегистрированы более 10 партий и коалиции. Наибольшие шансы пройти в парламент — у левоцентристской Испанской социалистической рабочей партии, которую возглавляет премьер-министр Педро Санчес, правоцентристской Народной партии Пабло Касадо, правоцентристской партии "Граждане" Альберта Риверы, левой коалиции "Объединившись, мы сможем" Пабло Иглесиаса и ультраправой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаля.

В ходе избирательной кампании особое внимание было приковано к каталонскому вопросу, а также к проблемам миграции, безработицы и защиты прав женщин.

Несмотря на возможную победу социалистов, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.