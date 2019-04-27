Испания в преддверии выборов

В Испании завершается кампания в преддверии самых непредсказуемых парламентских выборов в стране за последние 40 лет. Политические партии провели свои последние предвыборные митинги.

Премьер-министр Педро Санчес поставил во главу угла своей программы социальную справедливость и призвал поддержать Испанскую социалистическую рабочую партию, чтобы не допустить приход к власти движения "Подемос" или партии "Граждане".

- Мне немного неспокойно, - говорит этот житель Мадрида. - Всё, что мы слышим в последнее время, на протяжении всех этих недель, вызывает беспокойство. Такое ощущение, что они хотят заставить Испанию вернуться на 40 лет назад! И всё это связано с происходящим в целом по Европе, так что, думаю, это серьёзно.

- Мы должны получить большинство, но только с левыми, лучше всего с левыми. Нужно, очень нужно, чтобы они победили.

Лидер левых популистов Пабло Иглесиас, упрочивший свои позиции после последних дебатов, убеждает избирателей в том, что коалиция левых сил «Объединённый Подемос», ключевую роль в которой играет его партия - единственная политическая сила, способная гарантировать проведение политики левого крыла. По словам Иглесиаса, экономические интересы заставят Санчеса вступить в союз с "Гражданами".

Правоцентристкая Народна партия идёт второй в опросах после Социалистической рабочей партии. Её лидер не исключил возможности альянса с ультраправыми, которые обещают выдворить из страны всех нелегальных мигрантов. Среди части избирателей Народная партия по-прежнему пользуется авторитетом:

- Народная партия - это та же партия, что и прежде, но обновленная, полная решимости защищать ценности, за которые мы выступаем: единство Испании, и чтобы мы жили вместе с каталонцами, как и раньше.

- Я думаю, что эти выборы преподнесут сюрприз. Вполне возможно, что "Вокс" получит больше поддержки, чем ожидалось, а также Народная партия получит больше мест, чем ей прочат результаты соцопросов. Думаю, что "Объединённый Подемос" потерпит неудачу, а социалисты выиграют выборы. Но в итоге будет править правый альянс, а Пабло Касадо станет премьер-министром.

Победителем предвыборных дебатов испанцы назвали лидера "Граждан" Альберта Риверу. Но при этом его партия рискует потерять больше всего голосов: почти 40% избирателей, собирающихся голосовать за неё, признали, что еще могут поменять свое мнение.

А вот избиратели ультраправой "Вокс" оказались самыми верными: 8 из 10 респондентов, собирающихся голосовать за партию Сантьяго Абаскаля, заявили, что не поменяют своего решения

Митингу ультрапраывых пытались помешать активистки ФЕМЕН.

Кристина Хинер, Euronews:

- Избиратели, которые все еще не определились, могут сыграть ключевую роль в этих выборах. Их голоса могут перевесить чашу весов в пользу правого или левого блока. Результаты опросов не сулят абсолютного большинства ни одной из двух основных партий, и поэтому все говорят уже о 29-ом числе, обсуждают, какие по итогам выборов могут образоваться коалиции, какие фракции образуются в парламенте, который скорее всего будет очень раздробленным.