Франс Тиммерманс о "брексите" и мигрантах

Согласившись принять участие в нашей программе "Политика без цензуры", Франс Тиммерманс, бывший министр иностранных дел Нидерландов, а ныне первый заместитель председателя Еврокомиссии, не стал уклоняться от ответов на животрепещущие вопросы европейской политики, заданные зрителями. Беседа началась, конечно же, с "брексита".

Франс Тиммерманс:

- Это была чисто партийная политика, она не имела ничего общего с интересами британского народа. В результате мы получили ответ, который нам совсем не был нужен, и теперь пожинаем плоды. Страна переживает глубокий раскол, она полностью парализована этим "брекситом".

Euronews:

- Но демократия...

Франс Тиммерманс:

- Вы действительно считаете, что это демократия?"

Euronews:

- Это была беспрецедентная в истории Великобритании попытка принять поистине демократическое решение посредством народного голосования, и сейчас оно проходит этап парламентской демократии. Многие могут сказать: "Чего же ещё нужно Брюсселю?"

Франс Тиммерманс:

- Хотели бы вы вновь повторить этот опыт во всех его подробностях, со всей ложью, которая всё это время говорилась?

Что касается миграции, вызывающей столько разногласий, нидерландский политик рассказал нам, что ЕС извлек уроки из кризиса 2015 года и обвинил некоторых в проведении политики по так называемой "защите национальной идентичности".

Франс Тиммерманс:

Очевидно, что кризис мы не контролировали. Но мы стали предпринимать шаги, чтобы взять кризис под свой контроль. Нельзя сказать, что нам уже это полностью удалось, но мы движемся в этом направлении. А опасность заключается в том, что политические хищники пытаются внушить людям: мы не способны это контролировать, и что нужно проводить политику защиты национальной идентичности. Они говорят: "Эти люди представляют для нас угрозу, они не такие, как мы". Мы должны твёрдо противостоять такой политике. И мы это можем, потому что если мы хотим сохранить наши ценности, нам нужно и дальше предоставлять безопасное убежище для настоящих беженцев.

Речь зашла и о росте популярности в Европе правых партий. По мнению Тиммерманса, большую роль в этом сыграли банки, финансовый сектор:

Франс Тиммерманс:

- Я полагаю, что одна из причин, по которой растет число крайне правых во многих регионах Европы, это усталость людей от того, как ведёт себя финансовый сектор. Людям надоело то, что мы тратим миллиарды и миллиарды денег налогоплательщиков на то, чтобы спасти банки, которые теперь снова ведут себя плохо. Люди видят, что у банков дела наладились, а вот сами они никак не могут выйти из кризиса. Поэтому крайне важно, чтобы мы навели тут ясность и чтобы впредь, когда у банка возникнет проблема, он не мог больше обращаться к простым гражданам и просить у них денег.

Тиммерманс стал гостем нашей программы вслед за кандидатом от зелёных Ска Келлер. В ближайшие дни мы предоставим слово и другим известным европейским политикам, которые примут участие в выборах в Европарламент.