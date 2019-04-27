Немецкие консерваторы объединяют усилия на выборах в Европарламент

Немецкие консерваторы готовятся к выборам в Европейский парламент. В субботу в Мюнстере Христианско-Демократический Союз и Христианско-Социальный Союз объявили о намерении идти на эти выборы единой командой.

Депутат Европарламента от ХCС Манфред Вебер рассчитывает занять пост президента Еврокомиссии. На встрече в Мюнстере он заявил: "В 2019 году мы будем защищать Европу от националистов и эгоистов. Это наша Европа. И мы никому не позволим отнять ее у нас. Европа, в которой мы живем сейчас, это в первую очередь христианская демократическая Европа. И наша партия стоит у истоков этих политических преобразований".

Сейчас Вебер возглавляет крупнейшую фракцию в Европарламенте - Европейскую народную партию.

В завершении церемонии начала предвыборной кампании участники мероприятия исполнили оду "К радости" - официальный гимн ЕС.

Выборы в Европарламент состоятся 26 мая.