В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Паломники из многих стран накануне православной Пасхи собрались в субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После нескольких часов молитвенного стояния верующие дождались чуда схождения Благодатного огня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал Благодатный огонь собравшимся паломникам. В специальных лампадах святыня будет доставлена и в Москву делегацией Фонда Андрея Первозванного. Из столицы она разлетится по всей стране к пасхальному богослужению. В храме Христа Спасителя ночью состоится главная служба года и пасхальный крестный ход.