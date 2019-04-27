Итоги форума "Один пояс - один путь"

В Пекине завершился второй форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". Как сообщается, его участники заключили 283 соглашения на общую сумму более 64 миллиардов долларов. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на форуме, заявил:

"Мы будем и дальше поддерживать принцип достижения общего роста путем диалога и сотрудничества, используя консультации и разделяя ответственность для достижения взаимовыгоды. Мы приветствуем все страны, заинтересованные в участии в инициативе "Один пояс - один путь". Китай поддерживал и будет поддерживать открытость, честность и развитие экологичных технологий. Мы выступаем против протекционизма и будем делать все возможное для построения в будущем открытого, экологичного и успешного Шелкового пути".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговые войны вредят мировой экономике:

"Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн, кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы. Во всяком случае, подавляющее большинство, почти 100%, убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и ее развитию".

Страны-участницы инициативы "Один пояс - один путь" также договорились усилить сотрудничество на суше, в воздухе и на море, а также в цифровой сфере.