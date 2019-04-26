Совбез ООН: спор о "ползучей аннексии"

Россия и Украина схлестнулись в Совбезе ООН из-за указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

На экстренном заседании в четверг стороны обменялись обвинениями в нарушении Минских соглашений. Украинский постпред усмотрел в действиях Москвы признаки "ползучей аннексии" и "вмешательства в дела независимого государства".

“Это не что иное, как тонко завуалированная попытка оправдать продолжающуюся оккупацию этих территорий, вырвать их у Украины и расчленить мою страну. Это не что иное, как искусственный предлог для продолжения отправки российских войск на Украину и ничем не прикрытой военной агрессии против моей страны”, - заявил Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при ООН.

“Во внутренние дела Украины мы не вмешиваемся и «ползучей аннексией» не занимаемся. Мы лишь даём возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы. Потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается", - парировал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Накануне его французский коллега зачитал заявление от лица государств-членов Евросоюза, в котором говорится о том, что шаги России подрывают суверенитет Украины.

"Мы ожидаем, что Россия воздержится от любых подобных действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских договорённостей и препятствуют полному восстановлению контроля правительства Украины над этими районами, как это предусмотрено в соглашениях. Россия должна, в частности, прекратить финансовую поддержку сепаратистов”, - заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

Уважать букву Минских соглашений призвали и в ООН, напомнив о поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Никаких резолюций члены Совета Безопасности по итогам заседания не приняли.