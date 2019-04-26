Испания: политики и избиратели готовятся к выборам

Испанцы готовятся к досрочным парламентским выборам, которые пройдут 28 апреля. Очередное голосование должно было состояться в 2020 году. Однако из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета, премьер Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов. В ходе нынешней кампании особое внимание было приковано каталонскому вопросу.

Правящие социалисты во главе с Санчесом, заявляли о необходимости вести диалог с региональными властями. Оппозиция обвиняла главу кабинета в "заигрывании" с каталонцами на случай, если ему будет необходима их поддержка в парламенте после выборов. Именно социалисты, согласно последним опросам, - ключевые претенденты на победу. Сформировать коалицию социалисты смогли бы с "Подемос", которая принимает участие в выборах вместе с двумя политическими силами - Объединенными левыми и экологической партией "Экво". Четыре года назад "Подемос" смогла сломать испанскую двухпартийную систему, но сейчас левые силы переживают внутренний кризис.

Народная партия, первый номер которой Пабло Касадо, - главный и традиционный соперник социалистов. Консерваторы предлагают снизить налоги и сделать перерасчет пенсий, а также обещают (в случае победы) обратить больше внимания на бедные районы Испании, страдающие из-за оттока населения.

В парламент пиренейского королевства может пройти и центристская партия "Граждане" - принципиальный противник независимости Каталонии. Лидер "Граждан" Альберт Ривера обвиняет действующие власти в том, что они не проявляют достаточной твердости при решении каталонского вопроса.

Особый интерес данных выборов связан с ростом популярности в стране крайне правой "Вокс"; ее ведет на выборы Сантьяго Абаскаль. Партия заявляет о необходимости высылать из страны нелегальных мигрантов и поднимает вопрос о возможном строительстве стены на границах между автономными городами Сеута и Мелилья с Марокко.

Вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство. А значит, политическим силам, получившим наибольшее число кресел в законодательном органе придется искать поддержки других партий.

Кристина Хинер, Euronews: "Все партии старались максимально использовать последние часы избирательной кампании, которая была довольно жесткой и агрессивной из-за нескольких факторов: мощного наступления крайне правых, раздробленности в правом политическом спектре и большого числа не определившихся избирателей".