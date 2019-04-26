Пилоты SAS бастуют

Пилоты скандинавской авиакомпании SAS начали массовую забастовку. Датские, норвежские и шведские летчики требуют повышения зарплаты и изменения рабочего графика. В пятницу и субботу отменены около 70% рейсов. Всего, по расчетам авиакомпании SAS, последствия акции на выходных ощутят на себе около 170 тысяч пассажиров.

"Нас уведомили о том, что наш рейс отменен, мы получили сообщение об этом вчера вечером. Мы надеемся, что наш полет перенесут на другой сегодняшний рейс SAS или другой авиакомпании", - говорит эта женщина.

Пилоты "Скандинавских авиалиний" требуют повышения зарплаты на 13%, в то время как руководство SAS считает, что эти запросы завышены. Сегодня средняя зарплата пилотов SAS - 9 тысяч долларов в месяц — одна из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз утверждает, что эта статистика не соответствуют действительности.

Карин Ниман, пресс-секретарь SAS: "Мы делаем все возможное, чтобы найти решение, но для этого нужно начать переговоры, и мы хотим вернуться за стол переговоров как можно скорее, потому что это единственный способ достичь соглашения".

Ранее повышение зарплат и изменение графика уже обсуждались на переговорах, однако стороны так и не смогли достигнуть компромисса за несколько недель. По словам посредников на переговорах, позиции двух сторон слишком отличаются друг от друга, и шансы, что они договорятся, невелики.

Кристиан Лаулунд, представитель профсоюза норвежских пилотов: "Очень жаль, что мы оказались в этой ситуации. И большая часть ответственности лежит на SAS, поскольку им не удалось преодолеть разрыв".

По мнению аналитиков, финансовые потери "Скандинавских авиалиний" могут составить до 3,5 миллионов евро в день. В случае, если забастовка затянется на несколько недель, авиакомпания может лишиться годовой прибыли.