Путешествие по Европе: Марица

Команда "Евроньюс" проехала на автомобиле примерно 800 км. Время воспользоваться другим видом транспорта.
Брайан Картер, корреспондент "Евроньюс": "Мы плывем вниз по реке Эврос на границе Турции и Греции. Нас сопровождает Танассис, местный рыбак".
Фэй Дулгери, корреспондент "Евроньюс": "Он поведал нам немало историй, от которых просто дух захватывает. Это истории о целых семьях мигрантов, пытающихся переплыть реку, о контрабандистах и их лодках".
Река Марица (Эврос - ее греческое название) протекает недалеко от Александруполиса. Это естественная водная граница между Грецией и Турцией. В течение многих лет нелегалы рискуют здесь жизнью - пытаются переправиться через реку в надежде добраться до Европы. Один случай Танассису вспоминать особенно трудно.
Танассис Камиларис, рыбак:
Вопрос миграции - больной для местных жителей. По Марице проходит один из основных путей, по которому беженцы попадают в Европу. Чтобы снизить приток нелегалов, в 2012 году Греция построила на сухопутной границе с Турцией 10-километровое заграждение. Это остановило далеко не всех.
Брайан Картер, корреспондент "Евроньюс": "Мы находимся на границе между Турцией и Грецией. Непростой регион. Даже получить разрешение на съемки здесь было нелегко. Фэй, расскажи поподробнее об этих местах".
Фэй Дулгери, корреспондент "Евроньюс": "Как уже было сказано, регион непростой. В первую очередь, из-за сложных отношений между Турцией и Грецией. При этом поток беженцев не прекращается. Лето и весна - горячая пора: в это время перебраться на другой берег нелегалам легче".
Те, кому удается доплыть до Греции, попадают в ближайший Центр по приему беженцев. Сегодня здесь ожидают своей участи 250 человек. В основном, это выходцы из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана. Примерно половина мигрантов - дети и молодежь.
"Моя семья в Ираке. Здесь я один", - говорит 21-летний мигрант.
Фэй Дулгери, корреспондент "Евроньюс": "Куда ты намерен поехать дальше?".
Большинство иракских семей живут здесь. Подача прошения об убежище - дело небыстрое. Порой процедура занимает несколько недель.
Опасное путешествие в Европу - самый частый сюжет рисунков маленьких мигрантов.
Марица - не единственная путь, по которому нелегалы пытаются добраться до Европы. Недавно здесь появился новый маршрут. Контрабандисты доставляют беженцев на лодках напрямую в Александруполис - по морю.
По этому региону проходит один из основных маршрутов мигрантов из стран Ближнего Востока. Несмотря на все меры, предпринимаемые Грецией, справиться с наплывом нелегалов не удается: мечта о Европе по-прежнему заставляет тысячи человек рисковать жизнью.