Путешествие по Европе: Марица

Команда "Евроньюс" проехала на автомобиле примерно 800 км. Время воспользоваться другим видом транспорта.

Брайан Картер, корреспондент "Евроньюс": "Мы плывем вниз по реке Эврос на границе Турции и Греции. Нас сопровождает Танассис, местный рыбак".

Фэй Дулгери, корреспондент "Евроньюс": "Он поведал нам немало историй, от которых просто дух захватывает. Это истории о целых семьях мигрантов, пытающихся переплыть реку, о контрабандистах и их лодках".

Река Марица (Эврос - ее греческое название) протекает недалеко от Александруполиса. Это естественная водная граница между Грецией и Турцией. В течение многих лет нелегалы рискуют здесь жизнью - пытаются переправиться через реку в надежде добраться до Европы. Один случай Танассису вспоминать особенно трудно.

Танассис Камиларис, рыбак:

"Я своими глазами видел, как мужчина едва не утонул. Глубина была всего в полметра. А он камнем пошел ко дну. Все случилось так быстро. К счастью, рядом стоял другой мигрант - он успел вытащить его из воды. Иначе бы он точно утонул. Он совершенно не умел плавать".

Вопрос миграции - больной для местных жителей. По Марице проходит один из основных путей, по которому беженцы попадают в Европу. Чтобы снизить приток нелегалов, в 2012 году Греция построила на сухопутной границе с Турцией 10-километровое заграждение. Это остановило далеко не всех.

Брайан Картер, корреспондент "Евроньюс": "Мы находимся на границе между Турцией и Грецией. Непростой регион. Даже получить разрешение на съемки здесь было нелегко. Фэй, расскажи поподробнее об этих местах".

Фэй Дулгери, корреспондент "Евроньюс": "Как уже было сказано, регион непростой. В первую очередь, из-за сложных отношений между Турцией и Грецией. При этом поток беженцев не прекращается. Лето и весна - горячая пора: в это время перебраться на другой берег нелегалам легче".

Те, кому удается доплыть до Греции, попадают в ближайший Центр по приему беженцев. Сегодня здесь ожидают своей участи 250 человек. В основном, это выходцы из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана. Примерно половина мигрантов - дети и молодежь.

"Моя семья в Ираке. Здесь я один", - говорит 21-летний мигрант.

Фэй Дулгери, корреспондент "Евроньюс": "Куда ты намерен поехать дальше?".

"В любую страну, лишь бы к людям там относились по-человечески", - отвечает юный беженец.

Большинство иракских семей живут здесь. Подача прошения об убежище - дело небыстрое. Порой процедура занимает несколько недель.

Опасное путешествие в Европу - самый частый сюжет рисунков маленьких мигрантов.

"Поток беженцев не остановят никакие заграждения, - уверен сотрудник УВКБ Маргаритис Петрицикис. - В результате их строительства путь мигрантов становится лишь все более опасным. Людям приходится рисковать своим здоровьем, даже жизнью".

Марица - не единственная путь, по которому нелегалы пытаются добраться до Европы. Недавно здесь появился новый маршрут. Контрабандисты доставляют беженцев на лодках напрямую в Александруполис - по морю.

"Если этот маршрут станет по-настоящему популярным, нас ожидают серьезные трудности, гуманитарная катастрофа. Люди будут чаще тонуть. Мы потеряем больше жизней. С подобным властям пока еще не приходилось сталкиваться", - говорит Танассис Цолакис, местный журналист.

По этому региону проходит один из основных маршрутов мигрантов из стран Ближнего Востока. Несмотря на все меры, предпринимаемые Грецией, справиться с наплывом нелегалов не удается: мечта о Европе по-прежнему заставляет тысячи человек рисковать жизнью.