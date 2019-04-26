Что можно ожидать от сербско-косовских переговоров

29 апреля президенты Косова Хашим Тачи вновь сядет за стол переговоров с главой Сербии Александром Вучичем. Эта встреча организована при посредничестве Франции и Германии: переговоры между соседями были приостановлены в 2015 году, чтобы попытаться найти конкретные пути выхода из тупика.

С момента провозглашения независимости Косова от Сербии прошло 11 лет, но Белград по-прежнему отказывается признать этот суверенитет бывшей автономии, ещё одного "осколка" бывшей Югославии. В Косове в 2008 году при посредничестве ООН была провозглашена независимость вооружённого конфликта между сербской правительственной армией и косовскими сепаратистами в 1998-99 годах.

Сербия продолжает рассматривать Косово как собственную территорию, хотя независимость этой территории признали более половины стран-членов ООН, в том числе большинство государств ЕС и США. Среди стран, отказавшихся признать суверенитет Косова, - члены Совбеза ООН Россия и Китай.

Сербия и Косово приступили к переговорам по урегулированию межэтнического конфликта в регионе в 2011 году. Их целью была нормализация отношений, что для каждой из сторон является необходимым условием для вступления в ЕС.

Благодаря переговорам, двум соседям удалось решить некоторые технические вопросы, такие как пограничный контроль и надлежащая идентификация сербской общины Косова. Переговоры привели к заключению так называемого Брюссельского соглашения 2013 года, которое было направлено на интеграцию сербского большинства, проживающего в северных областях Косова. Однако разногласия по-прежнему препятствуют нормализации отношений, и с 2015 года так и не было достигнуто никакого серьезного прорыва.

За последнее время переговоры были отмечены рядом неудач с момента убийства этнического серба Оливера Ивановича в январе 2018 года. В конце прошлого года власти Косова повысили таможенные сборы на импорт из Сербии до 100% после того, как Белград заблокировал заявку косоваров на вступление в Интерпол. Кроме того, в Косово приняли решение о преобразовании местных сил безопасности в армию. Сербия рассматривает этот шаг в качестве потенциальной угрозы, что может спровоцировать ответные военные действия со стороны Белграда.

Но 29 апреля президенты Косова и Сербии Хашим Тачи и Александр Вучич сядут за стол переговоров на встрече, организованной Францией и Германией, поскольку переговоры были приостановлены в 2015 году, чтобы попытаться найти конкретные пути выхода из тупика.

Euronews побеседовал с послом Великобритании в Косово Руайри О'Коннеллом по ключевым вопросам, касающимся общины косовских сербов, и о том, почему изменение границ вряд ли поможет решить проблему. Какие же разногласия препятствуют нормализации сербско-косовских отношений?

Международный статус Косова

Одним из основных источников напряженности является статус Косово и сильное противодействие Сербии его международной интеграции. За последние 11 лет ситуация не претерпела существенных изменений.

Сербское меньшинство Косово

Еще один "камень преткновения" - сербское меньшинство Косова. Примерно один из 12 косоваров принадлежат к общине этнических сербов, которая в основном сконцентрирована на севере страны. Но несмотря на усилия по интеграции этой общины, Приштина по-прежнему испытывает трудности с контролем над регионом. В 2013 и 2015 годах правительство Косова согласилось создать группу муниципалитетов с сербским большинством, и тем не менее тупиковая ситуация сохраняется.

Как считает О'Коннелл, есть две причины, по которым сербская община до сих пор остаётся не интегрирована в основной состав населения: во-первых, отсутствие всеобъемлющего соглашения между Белградом и Приштиной, которое препятствует примирению между общинами:

"Должен быть серьёзный диалог, который, вероятно, необходимо вести в контексте дискуссии о прошлом и решении сложных вопросов, связанных с непростым историческим наследием, - говорит О'Коннелл. - Для того, чтобы обе стороны смогли двигаться вперед, требуется высокая степень правдивости дискуссии и межобщинной справедливости".

Второй отсутствующий элемент - это надлежащее верховенство права, при котором система заботится не только о тех членах общества, у которых есть доступ к власти, но и о менее влиятельных, включая общины нацменьшинств. "Всё упирается в модель организации, в то, как они [этнические сербы - ред.] представлены".

Поможет ли смена границ выйти из тупика?

В 2018 году президенты Сербии и Косова предложили идею перемещения границы в северной части Косова, что вызвало негативную реакцию как на международном, так и на местном уровне. С одной стороны, это предложение подверглось резкой критике со стороны Германии, где опасаются, что любое изменение границ приведет к обострению конфликта в регионе, также поставив под сомнение другие западнобалканские границы. С другой стороны, как в Косове, так и в Сербии присутствует сильная внутренняя политическая оппозиция.

Как считает О'Коннелл, изменение границ вряд ли положит конец напряженности:

"Существует ряд глубоких травм, которые возникли в результате войн и перемещения границ. Поэтому их перенос не решит проблему между двумя странами, которые [в любом случае] останутся соседями и должны подумать о будущем, в котором помимо антагонизма из-за границы присутствуют настоящие партнерские и дружеские отношения," - говорит британский посол.

Для достижения успеха обеим странам придётся утвердить "более прозрачный подход" для любого рода договоренностей.

Чего хочет каждая из сторон?

Задача властей Косова - международное признание, которое сделает возможной полную интеграцию страны в международное сообщество.

Большинство государств-членов ЕС признают Косово в качестве суверенного государства. Исключения в ЕС составляют позиции Испании, Греции, Кипра, Румынии и Словакии. К тому же два постоянных члена Совета Безопасности ООН, Китай и Россия, не признают суверенитет Косова.

Что касается Сербии, то она, в первую очередь, хочет обеспечить права косовских сербов, их безопасность и правовую защиту.

Чего можно ожидать от переговоров 29 апреля?

Как отмечает собеседник Euronews, от переговоров не стоит ожидать большого прорыва. Тем не менее О'Коннелл надеется, что стороны воспользуются этой возможностью для "перезагрузки":

"Период повышенной напряженности никому не на руку: растёт беспокойство и тревога в проживающих в регионе общинах, это сказывается на поведении инвесторов и в целом сдерживает развитие региона, - говорит О'Коннелл. - Для обоих лидеров важно было бы достичь всеобъемлющего соглашения, и оба они это знают. В регионе есть позитивные сдвиги, ими необходимо воспользоваться. Здесь не нужна скоропалительная сделка, - нужна правильная сделка, нужно, чтобы обе стороны провели консультации со своим населением, чтобы можно было более основательно подойти к переговорному процессу. Возможно, это случится не в этот раз в Берлине, но уже очень скоро".