Приговор Бутиной: 18 месяцев тюрьмы и депортация

К 18 месяцам тюрьмы и последующей депортации приговорил американский суд россиянку Марию Бутину. Основательница движения "Право на оружие" была арестована прошлым летом в Вашингтоне по обвинению в подрывной деятельности под руководством Москвы и попытке внедрить агентов в организации, имеющие политическое влияние.

Суд счёл правонарушение 30-летней Бутиной "серьёзным" и принял сторону прокурора, удовлетворив его требование. Защита настаивала на сроке заключения в 9 месяцев, которые Бутина уже отбыла ( в таком случае она могла быть депортирована сразу же после вынесения приговора). Теперь же россиянка останется под стражей ещё на 9 месяцев.

Адвокат Марии Бутиной заявил, что прокуратура применила чрезмерно широкое толкование термина "иностранный агент", отметив, что дело его подзащитной доказывает: система регистрации инагентов в США нуждается в реформировании. Адвокат отметил также, что рассчитывает на освобождение Бутиной в ноябре. Он подчеркнул, что защита изучит возможность подачи аппеляции, но не возлагает на это большие надежды.

В декабре Бутина, ранее отрицавшая обвинения, в расчёте на смягчение приговора признала вину по одной из статей - о сговоре с российским чиновником с целью проникновения в группу по защите прав на оружие и влияния на республиканцев и консервативных активистов США. В Москве неоднократно утверждали, что она на российское правительство никогда не работала, а признания сделала под серьёзным давлением.

В своем последнем слове во время судебных слушаний Мария Бутина заявила, что приехала в США без чьих-либо приказов с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.Она сказала, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента и принесла извинения за действия, которые были расценены как нарушение американского законодательства.

"Мария Бутина была осуждена только за то, что является гражданкой России", - считает МИД РФ. В распространённом в пятницу комментарии ведомства говорится:

"Наша соотечественница (...) стала жертвой жесткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма".

Осудило приговор Бутиной и посольство РФ в США:

"Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал".