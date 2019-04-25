Переговоры Путина и Ким Чен Ына

Во Владивостоке на острове Русский проходят переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации Кремля, встреча на высшем уровне продлится не менее четырёх часов. Планировалось, что лидеры двух стран будут беседовать тет-а-тет в течении одного часа, но в итоге личный разговор продолжался почти два часа. "У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз", — сказал Путин.

"Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном ключе", — отметил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Главная тема обсуждения — мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом, а также различных аспектов двусторонних отношений.

По итогам саммита не будет совместных заявлений и подписания документов. Но ожидается, что Владимир Путин поделится с журналистами своими впечатлениями.

Наблюдатели отмечают, что этот саммит даёт возможность Пхеньяну повысить свой престиж и показать миру, что у КНДР есть друзья, а Кремль, в свою очередь, может показать администрации в Вашингтоне, что, несмотря на попытки изоляции, Россия также играет важную роль на мировой дипломатической арене. Эксперты говорят, что прорыва в решении ядерной проблемы Северной Кореи ждать не приходится.