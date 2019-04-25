Популизм и утечка мозгов: что тревожит греческую молодёжь?

Измерить политический пульс Греции - вот цель нашей следующей остановки. Лучшее место для этого - университет. Наши корреспонденты Брайан Картер и Фэй Дулгкери отправились в Университет Македонии в Салониках. Им удалось пообщаться с будущими политологами, обсудить с ними судьбу Евросоюза, предстоящие выборы в Европарламент и узнать, какие надежды и страхи у них со всем этим связаны, а также планируют ли они остаться в стране или уехать заграницу

Что волнует сегодняшнюю греческую молодежь?

Сегодняшняя тема - популизм. Движение, охватившее Европу, и которое в контексте экономического кризиса также затронуло греческую политическую элиту.

"Один из главных аргументов, который сегодня используют европейские лидеры-популисты в своем повседневном общении с электоратом, заключается в том, что глобализация подрывает национальную основу их собственных государств. И я хотел бы узнать, что для вас означает популизм…", – спрашивает студентов профессор Стилос Литсас.

"Я не уверен, что обычный европеец понимает, какую роль играет Евросоюз. Что это? Государство? Организация? Мне кажется, европейцам нужно объяснить, чем конкретно занимается Евросоюз. Другими словами, мы должны "узаконить" ЕС в глазах его собственных граждан, хотя на дворе 2019 год", – отвечает один из студентов.

В условиях перспективы для греческих студентов пополнить ряды безработных или получить низкооплачиваемую работу, утечка мозгов стала тревожной тенденцией, сохранившейся даже после официального окончания финансового кризиса в прошлом году.

"Если быть честной, я не хочу оставаться в Греции. Я вижу и понимаю, что здесь невозможно мечтать, будущее страны не за молодежью", – признается одни из студенток.

"Моя главная озабоченность связана с утечкой мозгов. А вместе с этим мы самая быстро стареющая нация в Европе, а это значит, что в ближайшие десятилетия мы столкнемся с колоссальными проблемами в системе социального обеспечения", – делится с нами своими опасениями профессор Стилос Литсас.

Македонский вопрос

В этой области Греции – Македонии – недавнее соглашение о названии с соседней теперь уже Северной Македонией – вопрос, который волнует избирателей в преддверии выборов.

Но как нам удалось выяснить благодаря нашему верному спутнику - красному дивану, не все жители Салоников против этого соглашения.

Вот какие мнения нам удалось услышать:

"Я за соглашение, я изучала историю, и я в курсе того, что ему предшествовало. Я не поддерживаю ни одну политическую партию, и в общем ни одно движение. Более или менее я осознаю свою политическую позицию, но к радикалам не отношусь. Я считаю подписание соглашения правильным и исторически обоснованным"

"За границей, где я живу, все называют соседнюю страну Македонией, а ее жителей – македонцами. И даже после соглашения, может быть по привычке, многие до сих пор называют страну Македонией. Поэтому, мы проиграли. Должно быть решение проблемы названия повлияло на роль Северной Македонии в ООН и на ее дипломатические отношения, потому что македонцы определяют себя иначе, чем того хотят греки. С другой стороны, нас заставили поверить, что мы и есть настоящие македонцы, что правда"

Скорее всего, большинство греков на Европейские выборы пойдут за решением локальных проблем, нежели глобальных для ЕС.