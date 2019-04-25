ЕС раскритиковал указ Путина

Евросоюз осудил решение российских властей упростить процедуру приёма в гражданство РФ жителей Донбасса. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала это "посягательством на суверенитет Украины", что, по её словам, "свидетельствует о намерении ещё больше обострить конфликт".

Представителя Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич в четверг заявила:

"Мы по-прежнему ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в состав Украины территорий, не контролируемых государством".

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об облегчённом получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской области.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке на вопрос о выдаче паспортов жителям Донбасса он отреагировал так:

- Это вызвало какую-то негативную реакцию, да?

-Да.

- Это странно. Выдаёт паспорта Венгрия, паспорта выдаёт Румыния - соответственно венграм, румынам, полякам. Так чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств?

Галина Полонская, Euronews:

- Украина назвала указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства "провокацией", Россия - "логичным шагом", последовавшим сразу после второго тура выборов на Украине, результаты которых Владимир Путин назвал "провалом политики Порошенко".