Джо Байден будет участвовать в президентских выборах 2020 г. - заявление

Бывший вице-президент США Джо Байден будет участвовать в президентской гонке 2020 года. Об этом он заявил в своем видеообращении. "Основные ценности этой нации... Наше положение в мире... Сама наша демократия. Всё то, что делает из Америки Америку, поставлено сейчас на карту. <...> Если Дональд Трамп пробудет в Белом доме восемь лет, то он навсегда изменит характер этой нации. Я не могу стоять в стороне и смотреть на то, как это будет происходит", - заявил Байден.

На праймериз конкуренцию 76-летнему политику составят еще 19 кандидатов от демократический партии. Одним из его главных соперников в этой борьбе считается сенатор Берни Сандерс, который участвовал в праймериз и на прошлых выборах, но тогда его обошла Хиллари Клинтон.

Джо Байден дважды баллотировался на пост президента США от Демократической партии: в 1998 году и в 2008 году, оба раза он сам снимал свою кандидатуру с президентской гонки. С 2009 по 2017 год он занимал должность вице-президента во время президентского срока Барака Обамы.