Православные христиане отметили Великий или Чистый четверг.

В Иерусалиме у храма Гроба Господня в Cтаром городе таинство омовения ног провёл Феофил Третий, патриарх Иерусалимский греческой православной церкви. Он омыл ноги 12 своих священнослужителей - по числу апостолов Христа.

На богослужении в храме присутствовали сотни верующих - местные христиане и паломники со всего мира. Омыв ноги священникам, патриарх окропил присутствующих святой водой.

Эта Традиция восходит к событиям Тайной вечери за три дня до Пасхи, когда по преданию Иисус Христос омыл ноги своим 12 ученикам, совершил причастие и молился в Гефсиманском саду.

В Чистый четверг верующие приводят в порядок свои дома, стирают белье, купаются сами - готовятся встретить Пасху в чистоте и порядке. Считается, что в этот день вода приобретает благодатную силу, смывая все грехи и неприятности.

В память о евангельском событии Патриарх Всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию и таинство омовения ног в Храме Христа Спасителя в Москве. .