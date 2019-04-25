Православные христиане отметили Великий или Чистый четверг.
В Иерусалиме у храма Гроба Господня в Cтаром городе таинство омовения ног провёл Феофил Третий, патриарх Иерусалимский греческой православной церкви. Он омыл ноги 12 своих священнослужителей - по числу апостолов Христа.
На богослужении в храме присутствовали сотни верующих - местные христиане и паломники со всего мира. Омыв ноги священникам, патриарх окропил присутствующих святой водой.
Эта Традиция восходит к событиям Тайной вечери за три дня до Пасхи, когда по преданию Иисус Христос омыл ноги своим 12 ученикам, совершил причастие и молился в Гефсиманском саду.
В Чистый четверг верующие приводят в порядок свои дома, стирают белье, купаются сами - готовятся встретить Пасху в чистоте и порядке. Считается, что в этот день вода приобретает благодатную силу, смывая все грехи и неприятности.
В память о евангельском событии Патриарх Всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию и таинство омовения ног в Храме Христа Спасителя в Москве. .