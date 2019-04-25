Карлоса Гона выспустят из тюрьмы под залог - ТАСС

Окружной токийский суд в четверг принял решение выпустить бывшего руководителя автомобильного альянса Renault -Nissan - Mitsubishi под залог в размере 4,5 миллионов долларов, сообщает ТАСС. В отношении Карлоса Гона, которого обвиняют в нарушении финансового законодательства Японии, уже меняли меру пресечения в марте. Тогда за перевод под домашний арест он заплатил 9 млн долларов залога. Но вскоре бизнесмену предъявили новые обвинения, в связи с которыми Гон вновь был арестован.