"Скажите правду о климате!"

На Лондонских площадях и улицах, у правительственных зданий и в общественных местах... Вторую неделю активисты движения Extinction Rebellion протестуют против бездействия чиновников и общественности перед лицом климатических проблем.

В четверг манифестанты заблокировали движение поездов лёгкого метро на станции Канэри-Уорф в деловом столичном квартале. Несколько человек забрались на крушу поезда. А кое-кто – и вовсе приклеил себя к вагону.

С требованием к властям говорить правду о пагубном воздействии промышленности на климат, семеро активистов блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи.

С начала акций протеста уже были арестованы свыше тысячи человек. Около 70 из них предъявлены обвинения в оказании сопротивления полиции и нарушении общественного порядка.