Убийство на Тенерифе

Немец подозревается в убийстве бывшей жены и сына на Тенерифе. Полиция нашла тела женщины и 10-летнего ребенка - также граждан ФРГ - в пещере в районе муниципалитета Адехе. По предварительной версии следствия, они были забиты до смерти. Поиски пропавших в горах велись со вторника. К месту преступления правоохранителей привел еще один сын убитой: шестилетнего мальчика, грязного и испуганного, обнаружили туристы. Он рассказал, что в пещеру его семью заманил отец. Когда тот набросился на мать, ребенок сбежал.

"Возможно, убийство произошло в результате семейной ссоры. Во всяком случае, именно так все и выглядит. Но мы пока ни в чем не уверены. Необходимо собрать больше информации и доказательств", - заявил Хосе Мигель Родригес Фрага, мэр Адехе.

Полиция арестовала отца мальчика у себя в квартире. При задержании он оказал сопротивление. Его лицо было покрыто ссадинами и царапинами: возможно, это следы борьбы.

"Он еще ничего конкретного нам не рассказал. Говорит, что просто оставил семью в пещере. Больше ничего", - говорит мэр.

Мужчина перебрался на остров несколько лет назад и работал здесь поваром. Пара разошлась, но дети регулярно навещали отца.