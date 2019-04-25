Армения, 24 апреля: никто не забыт

24 апреля поток людей к мемориальному комплексу Цицернакаберд в Ереване не прекращался с раннего утра до поздней ночи. Президент Армен Саргсян и премьер-министр Никол Пашинян вместе со всеми почтили память около 1,5 млн армян, замученных и убитых в Османсокй империи в конце XIX - начале XX веков.

Армения и многие страны мира называют эти массовые убийства первым геноцидом XX века, приводя данные о планомерном уничтожении армянского населения восточных регионов Турции, пик которого пришёлся на весну 1915 года. Анкара говорит о "жертвах, обусловленных Первой мировой войной".

В память о погибших в резне в Ереване прошло ставшее традиционным факельное шествие, организованное молодёжными движениями.

"Данное шествие символизирует нашу борьбу за наши права и символизирует наше почтение памяти жертв геноцида", - говорит одна из участниц марша.

Стартовав с площади Свободы, участники мероприятия дошли до мемориального комплекса Цицернакаберд, что в переводе означает "крепость ласточек". Память жертв геноцида почтили во многих странах. Во Франции в траурных мероприятих принял участие премьер-министр Эдуар Филипп.