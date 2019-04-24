Стерджен требует повторного референдума

Правительство Шотландии намерено "в ближайшее время" внести на рассмотрение парламента законопроект об организации до 2021 года нового референдума о независимости. Об этом заявила в среду первый министр Никола Стерджен: "Я считаю, что гражданам должен быть предложен выбор между Brexit'ом и будущим Шотландии как независимой европейской нации, причем пока не истек срок полномочий этого парламента. Если Шотландия будет вынуждена выйти из Евросоюза, для нас должен быть открыт вариант референдума о независимости. Это был бы оптимальный путь, чтобы избежать ущерба от Brexit'а", - заявила Стерджен.

В ответ, комментируя перспективы проведения повторного плебисцита, официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что результаты состоявшегося в 2014 году референдума "необходимо уважать". На организованном по инициативе шотландских националистов в сентябре 2014-го волеизъявлении 55 % граждан высказались за сохранение региона в составе Соединенного Королевства.