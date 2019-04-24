Шри-Ланка: десятки задержанных

Более 60 человек задержаны на Шри-Ланке в ходе расследования обстоятельств серии взрывов, прогремевших на острове в воскресенье. Ещё около 40 подозреваемых в причастности к терактам находятся в розыске.

Между тем, стало известно, что в разведывательные службы страны поступали предупреждения о готовящихся терактах, но несмотря на это надлежащих мер для предотвращения трагедии принято не было. Власти заявляют, что причины этого также будут расследоваться.

– Речь идёт о серьёзной проблеме с обмене информацией, особенно разведывательной информацией, – отметил министр обороны страны Руван Виджевардене. – Что касается реорганизации в руководстве, то вчера президент сделал заявление, где говорится о предстоящих изменениях в иерархии. Но идёт ли речь о военном ведомстве или о министерстве – станет известно позднее. Полагаю, что мы точно узнаем в ближайшие пару дней.

К настоящему времени стало известно, что взрывы осуществили девять смертников, среди которых была одна женщина. Личности большинства из них уже установлены – сообщается, что речь идёт о представителях среднего класса, которые были хорошо образованы.

Жертвами терактов уже стали около 360 человек, среди них более 40 несовершеннолетних. В городе Негомбо, где взрывом в церкви Святого Себастьяна были убиты около 100 человек, во вторник прошли массовые похороны. По всей стране в этот день был объявлен траур.