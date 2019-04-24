"Пустая" Испания заполнит парламент

В канун досрочных парламентских выборов в Испании многие политики делают ставку на так называемую "пустую, или покинутую, Испанию". Речь идет о малонаселенных провинциях: они привлекательны тем, что позволяют депутату одержать победу с меньшим числом голосов.

Традиционно на ресурс "пустой Испании" опирались политические тяжеловесы - Народная партия и социалисты. В этом году из-за большей фрагментарности правого крыла - активизации "Гражданской партии" и партии Vox - ситуация меняется.

...Город и провинция Куэнка - одно из звеньев пустой Испании, территории, где плотность населения составляет менее 8 человек на квадратный километр. Это один из самых низких показателей в Европе. впереди лишь Лапландия.

Бенджамин Прието - глава провинции. 20 лет он был мэром местной деревушки, выдвигаясь от Народной партии. Он привык к тому, что правых здесь принимают с распростертыми объятьями. Сегодня ситуация может измениться, предупреждает политик: "Вполне логично предположить, что в регионе, где традиционно голосовали за Народную партию, часть граждан сегодня решит голосовать за правоцентристов. Это смажет привычную картину, исход для традиционных консерваторов может быть любым - его, возможно, и сами избиратели не ожидают".

Немного цифр: в конгрессе - нижней палате парламента Испании - 350 депутатов. Их избирают в 52 территориальных округах. В малонаселенных провинциях в совокупности разыгрывается более ста мандатов - немногим меньше, чем в пяти самых населенных регионах страны.

Нельзя сбрасывать с счетов и то, что в малонаселенном район депутату легче набрать нужное число голосов. Испанская избирательная система является смешанной, сочетая пропорциональный и мажоритарный подходы, причем последний доминирует. На финишной прямой перед выборами развернута лобовая борьба за каждый голос.

Растущий интерес политиков в пустой Испании молодежь воспринимает скептически.

Жительница Куэнки: "Если люди моего поколения переедут в города, там же будут расти наши дети. А родные наши провинции и деревни умрут. И все потому, что у нас тут нет всего спектра возможностей".

Наша собеседница отражает мнение большинства: 31 марта тысячи жителей "пустой Испании" вышли на улицы столицы, Мадрида требуя возродить заброшенные регионы.

Значительная часть демонстрантов представляла провинцию Самора, которая пережила очередную волну оттока жителей в 2018. Здесь, как и в Куэнке, разыгрывают три места в парламенте

Ана Морильос представляет гражданское объединение Саморы, которое борется за сохранение региона жизнеспособным. Она рассказывает: "У политиков пока нет решений для "Забытой Испании". То, о чем они говорят сегодня - всего лишь предвыборные обещания. В некотором смысле заброшенная Испания - дело рук этих самых политиков, властей. Кому -то нужно,чтобы отдельные регионы опустели.... Мы не хотим, чтобы деньги, которые Европа выделяет на помощь отстающим регионам - на проведение там научных экспериментов, на развитие агросектора - так вот, мы не хотим, чтобы эти деньги уходили по другим каналам".

Аналитик Мануэл Мостаца родом из Санабрии, еще одной пустеющей провинции. По его мнению, предвыборный интерес к таким территориям - хороший знак : "Тот факт, что у нас появились центристы в виде Гражданской партии, "Подемос" - на левом фланге и Vox на правом, означает, что у традиционных партий нет прежних гарантий на получение ожидаемого числа голосов в пустеющих районах, в той же Саморе. Сегодня победа в Саморе потребует от политиков большей ответственности. Пустая Испания ждет политического внимания. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужна политическая воля".

Битва за голоса пустой Испании только началась. Сохранят ли политики интерес к этим регионам после 28 апреля? Зажжется ли свет конце туннеля для потерявших надежду испанских провинций?