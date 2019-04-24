Фермеры надеются только на себя

На третий день пребывания в Греции журналисты телеканала Euronews решили отправитьcя в деревню.

Брайан Картер, Euronews: "Итак, Фэй, мы сйечас проезжаем мимо полей вблизи Ларисы. Что нас ждёт впереди?"

Фэй Дулгкери, Euronews: "Мы с едем на встречу с молодыми фермерами, чтобы поговорить о том, как они по-новому пытаются развивать свой бизнес и фермы. И, конечно же, обсудим с ними вопрос европейских субсидий и нынешнюю ситуацию".

Когда в Греции разразился экономический кризис 28-летний Панайотис решил начать сельскую жизнь. Он не забывает о прежних увлечения и иногда подрабатывает рок-музыкантом, но большую часть времени проводит на своей ферме, где живут 600 овец. Производство молока достигает 250 тысяч литров в день.

Фермер Панайотис Зиссис: "В последние годы кризиса поголовье скота на фермах в регионе выросло в три раза. Многие молодые люди решили освоить эту профессию, началось всё хорошо, но в нынешних условиях у нас появилось много проблем. Мы не представляли, что наступят настолько тяжелые времена, но проблемы есть у всех и мы лишь стараемся работать как можно лучше".

Спустя семь лет Панайотис не теряет надежды на успех несмотря на тяжёлые условия труда. Он говорит, что будущее зависит только от него, а не от местных или европейских политиков.

Фермер Панайотис Зиссис: "Я пока ещё не решил, буду ли я голосовать на выборах в Европарламент, потому что мы не знаем многих обстоятельств, которые служат определенным целям, ведь история подарила нам очень мало лидеров, которые заботились о народе, отстаивали интересы людей, чаще всего они просто работали ради собственной выгоды".

Неподалеку от фермы Панайотиса расположены поля, принадлежащие его другу.

Фермер Христофорос Ангелис: "Мне 29 лет, я живу в Терпсифее, занимаюсь тут сельским хозяйством. Я изучал агрономию с юных лет, это занятие досталось мне от отца, который, в свою очередь, получил его от своего отца. Я научился с этим жить и очень люблю свою работу".

Христофорос говорит, что часто сталкивается с непониманием в обществе: "Мы не сможем выращивать урожай без европейских субсидий. Люди должны понять, что эти субсидии мы используем не в личных целях, не для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, а для того, чтобы цены для потребителей были ниже".

Фермеры из пригорода Ларисы уверены в том, что их работа необходима, а чтобы преодолеть растущий разрыв между городскими и сельскими районами Греции требуется сила воли и желание, а не выборы или сельскохозяйственная политика.