Саммит Россия - КНДР: эксперты составляют прогнозы

На саммит во Владивосток северокорейский лидер, как до этого отец, прибыл на поезде. Утром в среду железнодорожный состав проследовал во Владивосток через города Хасан и Уссурийск. В Москве эксперты очерчивают тематику встречи на высшем уровне и определяют исходные позиции России и КНДР.

Экс-посол РФ в Южной Корее Глеб Ивашенцев сообщил в беседе с Галиной Полонской, что "Россия сегодня хочет американцев убедить в том, что в отношении Северной Кореи нельзя проводить только политику "кнута". Должен быть и "пряник". Северная Корея совершила ряд действий, которые свидетельствуют о ее желании решать проблемы. Они ликвидировали ядерный полигон, они ликвидировали ракетный полигон, они готовы в случае соответствующих шагов со стороны США и ликвидировать свой главный атомный реактор в Йонбене".

Эта встреча может определить двусторонние отношения на годы вперед, полагает корреспондент Euronews в Москве Галина Полонская: "Это будет первая встреча Путина и "блистательного товарища" Ким Чен Ына, пройдет она практически через год после того, как северокорейский лидер получил официальное приглашение от России. Подготовка в условиях строжайшей секретности, как сообщается, продиктована проблемами безопасности, ну а предсказать возможные итоги саммита сейчас вряд ли кто возьмется".