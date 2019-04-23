Первая в мире пересадка лёгких и печени

Специалисты Национального медицинского исследовательском центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и лёгких больному муковисцидозом ребёнку. До операции 9-летнему Михаилу требовалась искусственная вентиляция лёгких, а его печень была поражена циррозом.

Труднее всего было найти подходящие органы. В операции, которая была проведена в феврале под руководством академика Сергея Владимировича Готье, участвовали несколько команд хирургов, она продлилась 16 часов.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, поздравившей с успехом Михаила и хирургов, за последние три года количество операций по трансплантологии увеличилось в России в полтора раза.