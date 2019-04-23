Пройти полосу препятствий, чтобы проголосовать

Для граждан Испании, проживающих в других странах, участие в выборах превратилось в настоящее испытание, которое способны преодолеть только самые упорные.

Вот одна из очередей перед испанским консульством в Брюсселе. Все эти люди пришли сюда не голосовать, а зарегистрироваться или проверить, внесены ли они в списки. Конечно, они не довольны.

Ольга Кабалло: _"Я живу в Генте. На дорогу сюда у меня уходит час, и ещё столько же, чтобы вернуться домой. Я теряю время, но не могу быть уверена, что в конце концов смогу проголосовать. Это очень сложно". _

Закон, заставляющий людей проходить полосу препятствий, чтобы принять участие в выборах, стал проблемой для всех испанцев, голосующих за рубежом. Изменения в законодательство были внесены в 2011 и, по словам этой активистки, с тех пор люди перестали приходить на выборы.

Алисия Габан:"Просто посмотрите на цифры: голосует всего 5% граждан, проживающих за пределами Испании. Эти показатели уменьшились на 85%".

Более двух миллионов испанцев, живущих за рубежом, сталкиваются с трудностями на пути к избирательному участку. Это долгий утомительный процесс с жёсткими сроками. Часто документы не успевают прийти вовремя, так произошло и с нашим корреспондентом в Брюсселе Аной Лазаро.

Работая над этим сюжетом, Ана Лазаро поняла, что и у неё будут проблемы с голосованием. Она зарегистрировалась в испанском консульстве в Брюсселе месяц назад, но уже не успевает принять участие в парламентских выборах. После обработки этой заявки, возможно, она сможет проголосовать на выборах в Европарламент.

К голосованию испанцы начинают готовиться заранее. Сначала надо зарегистрироваться в консульстве. После этого нужно убедиться, что всё в порядке, и при необходимости, снова подать заявку. Затем заполняется специальная форма. Это можно сделать на сайте. Бюллетени рассылаются по почте, если они пришли вовремя, вы наконец-то можете проголосовать.

Изменения в законодательстве объяснили необходимостью борьбы с мошенничеством. Но некоторые подозревают, что у закона был политический подтекст. Так считает и этот депутат Европарламента.

Мигель Урбан, депутат Европарламента:"Почему это произошло в 2011? Потому что в том году очень много молодых людей покинули Испанию из-за экономического кризиса. И в этот момент для них усложнили процесс участия в выборах".

В других странах, например, Финляндии, дела обстоят гораздо проще. Финнам ничего не нужно делать заранее, просто явиться в ближайшее консульство с паспортом и проголосовать.

Хейни Хуотаринен, сотрудница консульства Финляндии в Брюсселе:"Нет никакой предварительной регистрации, надо просто прийти на избирательный участок с паспортом или ID-картой".

Конечно, испанцев больше, чем финнов. Но у граждан каждой страны должно быть право голоса, где бы они ни находились.