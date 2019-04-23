Теледебаты о судьбе Каталонии

Меньше недели остаётся до парламентских выборов в Испании. Более чем 28% избирателей ¨до сих пор не решили, кому из кандидатов они отдадут свои голоса. Чтобы помочь им с выбором, четыре лидера основных политических партий страны приняли участие в телевизионных дебатах.

Самой обсуждаемой темой стал каталонский кризис и стремление региона отделиться от Испании.

"Борцы за независимость должны знать, что её им не добиться. Они в курсе, что проблема Каталонии - вовсе не в этом. Всё дело в совместном проживании. При правительстве социалистов независимости автономии не видать, как и референдума по этому вопросу. Мы не допустим нарушения Конституции", - заявил премьер-министр Педро Санчес, возглавляющий Социалистическую рабочую партию.

"Совершенно недопустимо то, что впервые за всю историю Испании, вами было достигнуто соглашение с теми, кто желает разделить страну на части. Невероятно, что вы, господин Санчес, сейчас даже не готовы сказать, что откажете в помиловании каталонским сепаратистам, если Верховный суд признает их виновными. Пожалуйста, скажите это!" - парировал Пабло Касадо, лидер "Народной партии".

"Я - за такого премьер-министра, который не опустится на колени перед теми, кто хочет уничтожить Испанию. Я желаю стране премьера, который её поддержит, а не станет потакать тем, кто пытался её разрушить. Я - за независимость. Независимость от Торры, Пучдемона, тех, кому плевать на Испанию", - сказал представляющий партию "Граждане" Альберт Ривера.

"У тех, кто наблюдает за нами сейчас разные взгляды, мнения, многие говорят на разных языках. Если мы зададимся вопросом, что у них общего, то в ответ можно привести пример - пусть не очень впечатляющий, зато конкретный. Когда испанец попадает в больницу, никто его там не спрашивает, голосовали ли он за Народную партию, сепаратистов или социалистов", - уверен Пабло Иглесиас, лидер партии "Подемос".

Досрочные парламентские выборы были назначены из-за того, что каталонские партии не поддержали проект бюджета в ответ на отказ Педро Санчеса от переговоров о проведении референдума о независимости региона. Социологи прочат победу Народной партии, но предупреждают, что для формирования большинства Санчесу придётся создавать коалицию с другими политическими силами.