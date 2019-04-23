Педро Санчес – лидер социалистов

Премьер-министр Испании Педро Санчес, которому сейчас 47 лет, вступил в испанскую социалистическую партию в 1993 году. Экономист по образованию, в студенческие годы он играл в мадридской баскетбольной команде «Эстудиантес». В 2014 году Санчес был избран генеральным секретарём соцпартии. После парламентских выборов, прошедших в Испании годом позже, Санчес не сумел сформировать правительство, на следующий год, после новых выборов, история повторилась, и тогда он был смещён с поста генсека. Но два года назад Педро Санчес снова одержал победу на выборах генерального секретаря соцпартии. Согласно последним опросам, на предстоящих выборах ему готовы отдать голоса около 30% избирателей.