Пабло Иглесиас: от уличных протестов к парламентской политике

Пабло Иглесиас пришёл в большую политику на волне массовых уличных протестов против "жёсткой экономии", которые охватили Испанию в 2011 г.

В 2014 г. он вместе с другими левыми активистам и интеллектуалами сформировал партию «Подемос», бросившей вызов просуществовавшей более 30 лет двухпартийной системе. В том же году партия получила сенсационные 8% голосов избирателей на выборах в Европарламент.

В 2015 г. на выборах в испанский парламент за левых радикалов проголосовал уже 21% испанских избирателей. В 2016 г. к партит присоединились другие леворадикальные группы, в результате чего появилась коалиция UNIDOS-PODEMOS, но на парламентских выборах 2016 г. это объединение не смогло преодолеть электоральный рекорд Подемос в 21 %.

В этом году, по данным социологических опросов, поддержка UNIDOS-PODEMOS опустилась до 12%, но этого может быть достаточно для создания коалиции с социалистами.