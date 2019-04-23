Боевики ИГ взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке (Reuters)

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Ранее была обнародована видеозапись с предполагаемым исполнителем одного из терактов в церкви святого Себастьяна. На кадрах видно, как мужчина с большим рюкзаком заходит в полное верующих помещение всего за несколько секунд до взрыва.

К настоящему моменту по подозрению в причастности к атакам на церкви и отели на острове задержаны 40 человек. Среди них - гражданин Сирии. Всего полиция обнаружила 87 детонаторов на одном из междугородных автовокзалов Коломбо. Сообщается, что правоохранители знали о готовящихся нападениях.

Как заявил в обращении к национальному парламенту министр обороны, возможно, речь идет о мести исламистов за теракт в новозеландском городе Крайстчерч. В марте сторонник превосходства белой расы расстрелял верующих мусульман в двух мечетях - погибли 50 человек.

Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали по меньшей мере 320 человек, более 500 были ранены.