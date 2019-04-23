Зрители выбрали победителем Альберта Риверу

Согласно опросам победителем прошедших накануне теледебатов в преддверии парламентских выборов в Испании стал лидер партии "Граждане" Альберт Ривера, второе место за Пабло Касадо из "Народной партии", а вот нынешний премьер-министр Педро Санчес, судя по мнению телезрителей, не был слишком убедителен.

Вот что говорят испанцы по результатам теледебатов:

"Политики не хотят участвовать в дебатах, они просто хотят следовать своей заранее подготовленной политической программе. Они не думают о народе. Они для этого плохо подготовлены"

"Исходя из вчерашнего эфира - лучшим показался Пабло Иглесиас. Альберт Ривера говорит только о своих собственных идеях, не развивая их... Пабло Касадо был незаметен. Я думаю, мы должны высоко оценить работу премьер-министра, которую, по мне, он проделал великолепно"

"Очень немного реальных решений для проблем, которые в Испании есть во всех сферах"

Но все же основной темой теледебатов был каталонский кризис.

"Они много говорили о Каталонии, вместо того, чтобы обсуждать что-то действительно важное для народа"

"Мой отец платит больше 2 тысяч евро за содержание в доме престарелых, причем уход там за ним плохой. Вот что меня беспокоит и чем я шокирован. Каталония, флаги, Испания - меня не волнуют"

Главным сюрпризом этих теледебатов по мнению политолога Антони Гутиерреса-Руби стал лидер партии "Подемос" Пабло Иглесиас:

"Пабло Касадо - лидер "Народной партии" - был не такой агрессивный как во время своей кампании. Социалист Педро Санчес уклонился от спорных вопросов и поэтому избежал каких-либо ошибок. Ривера из "Граждан" был очень активен, постоянно перебивал других, показывал фотографии. Он рвался в драку. Но главным сюрпризом для меня на этих дебатах был Пабло Иглесиас - лидер партии "Подемос". Он вел себя спокойно и защищал Конституцию, и то, как он это делал, мне понравилось. Получается, что левые снова защищают ее, тогда как ранее критиковали"

Вторые теледебаты между теми же четырьмя лидерами основных партий пройдут во вторник вечером.