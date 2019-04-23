Что нужно Киму от Путина и кто поддерживает КНДР?

Владимир Путин готовится к встрече с лидером Северной Кореи 25 апреля. Несмотря на то, что Ким Чен Ын находится у власти уже семь лет и 2018 год стал для северокорейской дипломатии рекордным по числу внешнеполитических связей, с российским президентом он встречается впервые.

На вопросы Euronews о том, какие отношения связывают Северную Корею с Россией и как многочисленные санкции влияют на политику страны, ответил научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Тео Клеман.

Какие у КНДР отношения с Россией?

Отношения России и Северной Кореи, скорее, история. СССР оказывал важную поддержку стране до и после войны с Южной Кореей, но после распада Советского Союза, отношения практически сошли на нет.

В первой половине 2000-х Москва стала вести более прагматическую политику в отношении Пхеньяна: речь больше не шла ни об идеологической, ни о политической поддержке. Россия участвует в переговорах по корейской ядерной программе, но гораздо менее активно, чем Китай, у которого со страной более тесные отношения.

Между странами существует небольшой объем торговли, но он основан исключительно на взаимной выгоде. Политическое сотрудничество пока находится на очень слабом уровне. Именно поэтому Ким Чен Ын до сих пор не встречался с Путиным.

Что стоит за встречей Путина и Ким Чен Ына?

С моей точки зрения, это простое знакомство. Одной из возможных тем могут стать северокорейские рабочие, которые на данный момент находятся в России и должны вернуться на родину в конце 2019 года. Теоретически, любое использование северокорейской рабочей силы за границей запрещено санкциями Совбеза ООН. Но, возможно, Ким Чен Ын попросит у Путина некоторой гибкости в этом вопросе: эксплуатация рабочих для Северной Кореи - один из способов заработать иностранную валюту.

Также Ким Чен Ын может попросить Кремль выступить за смягчение экономических санкций, наложенных ООН. В любом случае, Москва относится к их эффективности очень скептически. Но может ли она поменять курс Совбеза? Я в этом не уверен. Равно как и в том, что она приложит к этому особенные усилия.

Еще одна причина для встречи двух лидеров, скорее, внутренняя. Ким Чен Ын хочет в очередной раз подчеркнуть свой статус рационального, разумного и эффективного дипломата. Его воспринимают как молодого политика, который унаследовал слишком тяжелую ношу, но сумел стать одним из важнейших деятелей региона.

Он уже встретился с Дональдом Трампом (президентом США), Мун Чжэ Ином (президентом Южной Кореи) и Си Цзиньпином (китайским лидером). Он вскоре встретится с Путиным. Из этого следует, что он скорее умный стратег и дипломат.

КНДР никогда не была по-настоящему изолированной страной, но она никогда и не искала связей с внешним миром. Северокорейцы находятся в постоянном поиске новых контактов, но они готовы исключительно к тем отношениям, которые не влияют на их внутреннюю политику.

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Под какими санкциями находится Северная Корея?

Северная Корея находится под несколькими типами санкций. Есть санкции односторонние, то есть те, которые были введены против Северной Кореи отдельными странами. Например, с 2000-х Япония прекратила с КНДР все торговые отношения.

Есть многосторонние санкции. Речь идет в основном о тех ограничениях, которые наложены международными организациями, такими как Совет безопасности ООН. До 2016 многосторонние санкции ограничивались военно-промышленным комплексом, предметами роскоши и товарами двойного назначения - военного и гражданского. После четвертого испытания ядерного оружия в январе 2016 Совбез совершенно поменял стратегию и нацелился на экономику страны.

Постепенно санкции стали накладываться друг на друга и сегодня 95% связей с внешним миром находятся под запретом. Речь идет об экспорте военной техники, угля, практически всех минералов, а также нефти. Санкции распространяются на морской транспорт и некоторые другие специализированные отрасли.

Какие страны ведут торговлю с Северной Кореей?

Несмотря на ограничения, Северная Корея поддерживает торговые отношения с несколькими странами, которые, в основном, находятся в Азии и Африке. Она совершенно не скрывает тот факт, что не соблюдает условия санкций. Странам-партнерам сложнее их игнорировать и, кроме Уганды, никто не признается в том, что нарушает запреты.

Главным партнером Северной Кореи остается Китай. Пекину северокорейские санкции совершенно не выгодны и, несмотря на то, что официально все запреты соблюдаются, взаимная торговля между странами находится практически на том же уровне, что и до введения санкций.

КНДР экспортирует много природных ресурсов. Это главным образом касается минералов, угля, морепродуктов для китайского рынка. Множество текстильных предприятий Китая закупают сырье в Северной Корее. С другой стороны, Северная Корея импортирует электроприборы или любые другие предметы, требующие сложного производства.

В военном секторе Северная Корея экспортирует, в основном баллистические или крылатые ракеты. Она также занимает нишевый рынок экспорта специалистов по поддержанию старой советской техники в африканские страны.

В Северной Корее - милитаризованное общество, оно очень хорошо разбирается во всем, что касается военной техники. Северокорейских специалистов можно все чаще встретить при разработке военных программ за границей. Поэтому страна отходит от продажи готовой техники и все больше занимается продажей технологий и услуг. Речь идет о строительстве, дизайне, установке тестового оборудования.

Страны, с которыми происходит обмен, - это Иран, Сирия, несколько африканских государств. У Северной Кореи есть и необычные "клиенты", например, Арабские Эмираты, которые на внешнеполитической арене скорее поддерживают США, но в прошлом году импортировали из КНДР ракеты на сотню миллионов долларов.