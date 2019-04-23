Цены на нефть достигли максимума

Цены на нефть продолжают расти на фоне ужесточения американских санкций против Ирана.

Стоимость нефти марки Brent во вторник достигла максимума с ноября прошлого года и поднималась в пике до $74,70 за баррель, марка WTI торговалась на уровне $66,5 за баррель.

К вечеру котировки немного снизились, но остаются высокими.

Президент США Дональд Трамп накануне принял решение с мая этого года не выводить другие страны из-под действия американских санкций за закупку нефти у Ирана.

Полгода назад Вашингтон сроком на 180 дней сделал исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать время для поиска альтернатив. По некоторым данным, три из них уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.