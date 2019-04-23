Срочная новость

Срочная новость

Россия

Умка вернулся домой

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
Умка вернулся домой
Размер текста Aa Aa

Заплутавший белый медведь по прозвищу Умка благополучно вернулся домой. Спецоперация по его перевозке на родную Чукотку прошла успешно.

Две недели назад жители посёлка Тиличики в Камчатском крае с удивлением обнаружили северного хищника, который выглядел обессиленным. В поисках съестного он близко подходил к домам, но агрессии не проявлял.

"Я поворачиваюсь и вижу, что он идёт мимо. Забрёл на территорию (строительной площадки). Там как раз собакам нарубили рыбы. Он рыбу съел. Собаки лаяли, а тот ноль эмоций. Вёл он себя спокойно, просто прекрасно", - рассказывает житель села Иван Пивоваров.

Местные жители, которые подкармливали зверя, и прозвали его Умкой. Учёные полагают, что в непривычной для себя среде обитания белый медведь оказался случайно - его принесло на Камчатку из Берингово моря на льдине.

Власти организовали спасательную операцию с участием ветеринаров, охотоведов и сотрудников МЧС.

Животное весом около 450 килограммов усыпили, поместили в специально оборудованную клетку, которую затем погрузили в вертолёт.

Медведь провёл в полёте на борту Ми-8 несколько часов. За это время он успел очнуться. А когда вертолёт приземлился на Чукотском полуострове, Умку выпустили на волю.