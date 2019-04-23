Землетрясение на Филиппинах: большие разрушения

По меньшей мере 11 человек стали жертвами землетрясения, произошедшего в понедельник на севере Филиппин. Удар стихии разрушил много зданий, дорог и мостов.

– Это было просто ужасно и совершенно неожиданно, – рассказывает местная жительница. – Трясло всего секунд двадцать, но трясло очень сильно. Мы впервые в жизни испытали нечто подобное.

Очаг землетрясения магнитудой 6,3 находился в ста километрах к северо-западу от столицы страны Манилы. Около 30 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели пытаются извлечь пострадавших из-под обломков рухнувших зданий. Из-за повреждений одного из терминалов на сутки был закрыт международный аэропорт, в ряде мест прервано электроснабжение.

Во вторник на другом филиппинском острове произошло ещё одно землетрясение, вблизи города Катболаган. Информации о разрушениях не поступало.