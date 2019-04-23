Манфред Вебер вступает в борьбу

Претендент на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер выбрал Грецию для начала своей избирательной кампании. В сопровождении своего соратника, влиятельного греческого оппозиционного политика Кириакоса Мицотакиса, он посетил древний город Немею на северо-востоке Пелопоннеса. В предвыборном интервью Euronews Манфред Вебер рассказал о своём видении будущего Европы. Одной из главных задач он называет борьбу с экономическим неравенством между странами-членами ЕС:

Манфред Вебер: Нельзя, чтобы люди были вынуждены покидать родной дом по экономическим причинам. Все европейцы должны иметь равные условия жизни во всей Европе. Частные и государственные инвестиции, развитие инфраструктуры должны придать новый импульс европейской экономике. И нам нужна торговля. Европа — это торговый континент. Мы со многими поддерживаем деловые отношения, и тут Дональд Трамп строит стены не только для мигрантов, но и для торговых партнеров. Мы, как европейцы, я, как член Европейской народной партии, хочу наводить мосты. Я хочу сохранить нынешние торговые отношения с остальным миром, потому что это создает рост.

Николета Друга, euronews: Как в эти ваши планы вписываются Маттео Сальвини и Виктор Орбан? Как вы относитесь к их миграционной политике?

МВ:Мы живём в современной Европе. Все вместе как европейцы, мы пользуемся благами открытой Европы. У нас всё еще много проблем, без сомнения, но мы едины, мы сильны вместе. Эта Европа ещё и наша Европа, и мы будем защищать ее от националистов и эгоистов как слева, так и справа. У нас ведь есть леворадикальные партии наряду с праворадикальными, и я хочу бороться с теми, кто говорит людям: «возвращайтесь к нациям, возвращайтесь к эгоизму», потому что это не поможет построить будущее для всех нас.

Николета Друга, euronews: Вы говорили, что Турция не должна быть членом ЕС, и вы говорили, что в случае избрания положите конец переговорам о её присоединении.

МВ:Что касается Турции, я верю в перспективы тесного сотрудничества, такого, как было при заключении миграционного соглашения. Нам надо укреплять это сотрудничество связями в экономической сфере, в студенческом обмене или в культуре. Нам нужны крепкие, надёжные и хорошие отношения между Турцией и Европейским союзом, но я думаю, что надо быть честными. И это означает, что Турция не может стать членом ЕС.

Согласно последним соцопросам, Европейская народная партия, от которой выдвигается Манфред Вебер, может вновь получить крупнейшую фракцию в Европарламенте, а это значит, что Вебер может стать фаворитом в борьбе за пост главы Еврокомиссии.