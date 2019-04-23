Путешествие по Европе: греческий кризис продолжается

Предвыборное путешествие корреспондентов Евроньюс Фэй Дулгкери и Брайана Картера продолжается в Греции. Здесь они посетили городок Мецовон, расположенный на северо-западе страны. Этот регион известен красотой местных гор, а также царящей здесь бедностью. Люди не могут найти работу и массово покидают сельские места. Основные поступления, как и много где в стране, обеспечивают туристы, которых привлекают живописные дома, пейзажи и традиционные продукты. Решив познакомиться с ними поближе, корреспонденты направились к местной винодельне, где дело ведёт уже третье поколение когда-то открывшей её семьи.

Нынешний владелец, Александрос Иоанну, вырос в Афинах. Но год назад он оставил столичную жизнь и посвятил себя виноделию:

– Даже в период кризиса число туристов растёт, и для нас это потенциальная возможность дохода. А я приехал сюда, чтобы добиться увеличения объёмов продукции, поскольку ещё одна перспективная возможность для нас – это экспорт.

Ежегодно здесь наполняют вином полмиллиона бутылок. Каждая пятая отправляется на экспорт, и в компании считает, что благодаря своему мастерству и конкурентоспособным ценам смогут в дальнейшим увеличить эту долю.

Александрос не верит, что политики смогут помочь таким, как у него, компаниям, но говорит, что всё равно проголосует на предстоящих выборах в ЕС:

– Я сторонник ЕС, но при этом считаю, что с обеих сторон были допущены ошибки. МВФ и Европейский Союз не смогли понять, в чём суть греческого кризиса, а греческие политики очень неудачно реализовали предписанные меры – это так называемое решение. Я, наверно, пойду голосовать, но сомневаюсь, что это сильно повлияет на дальнейшее.

Решив познакомиться с другими образцами местной кухни, журналисты, с трудом проехав по узким улочкам Мецовона, добрались до сыроварни, готовят пять различных сортов сыра – на любой вкус.

– Сыр, который вы видите, будет находиться здесь два-три месяца, за это время он покроется плесенью, – поясняет Брайан Картер. – Это делается специально, чтобы придать особый вкус сыру, который изготавливают у нас в Мецовоне.

В сыроварне производят 170 тонн сыра ежегодно. Здесь работают около 20 человек. Среди них – Александрос Цурекас, у него высшее образование.

– Я закончил университет, но из-за кризиса приехал сюда. В других обстоятельствах я мог бы работать в городе или продолжить учебу, получить степень магистра или доктора наук. Но зарплаты сейчас такие низкие, что в городе на них не прожит. Даже в Янине, которая всего в 50 км отсюда, этих денег не хватало бы. Люди получает сейчас 600, от силы 700 евро в месяц. А здесь платят очень хорошо – около 1000 евро.

Директор завода Гиоргос Цомпикос называет себя убеждённым сторонником ЕС. Он считает, что экономический кризис в Греции должен послужить производителям сигналом тревоги:

– Все эти годы Евросоюз выделял фермерам большие субсидии. К сожалению, в нашей стране не использовали эти средства разумно, не направили их на дальнейшее развитие.

Малые предприятия вроде нашего служат основой греческой экономики, но многим из них ещё далеко до полного восстановления.

Брайан Картер:

– Итак, Фэй, сегодня мы встретились с владельцами компаний и работниками. Какой главный вывод можно сделать из наших разговоров?

Фэй Дулгкери:

– Полагаю, такой, что бизнесмены хотели бы более эффективного использования средств, выделяемых стране Евросоюзом, а работники просто хотят, чтобы им легче было найти работу.

Брайан Картер:

– Греция – одна из немногих стран, где голосование обязательно. Означает ли это, что люди пойдут на европейские выборы, потому что должны, а не потому они действительно верят в возможность перемен?

Фэй Дулгкери:

– Большинство наших собеседников говорили, что пойдут голосовать, но не ожидают от выборов позитивных изменений в своей жизни.

Брайан Картер:

– Хорошо, тогда поедем дальше и посмотрим, что ещё можно узнать.