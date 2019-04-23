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Люксембург

Умер великий герцог Люксембурга Жан

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 Надежда Дрямина 
Умер великий герцог Люксембурга Жан
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Ушёл из жизни великий герцог Люксембурга Жан, который правил страной на протяжении 36 лет. СМИ сообщают, что смерть наступила от "лёгочной инфекции" в местном госпитале. Его коровскому высочеству было 98 лет.

В начале Второй мировой войны герцог Жан бежал с семьёй во Францию, затем в Канаду. С 1942 года воевал в рядах британской армии, был задействован в Нормандской операции по освобождению Брюсселя.

В 64-м представитель династии Пармских Бурбонов унаследовал трон от своей матери великой герцогини Шарлотты. В 2000 году он отрёкся от престола в пользу своего сына герцога Анри.

Похороны великого герцога Люксембурга Жана намечены на 4 мая.

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