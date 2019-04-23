Франсуа Фийон предстанет перед судом

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его жена Пенелопа предстанут перед судом по обвинению в растрате государственных средств. Утверждается, что Фийон, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность помощника. За несколько лет Пенелопа получила 800 тысяч евро, не выполнив при этом, по мнению следствия, никакой работы. Помимо этого, Фиойн выплатил крупные суммы своим детям, нанятым им в качестве адвокатов, когда работал в сенате. Реальность этой адвокатской работы следствие также ставит под сомнение.

Скандал разразился два года назад, во время президентской гонки, в которой Фийон был на тот момент фаворитом. Публикация в сатирической газете «Канар аншене» практически разрушила его избирательную компанию. Фийон отрицал свою вину, утверждая, что не делал ничего незаконного и не поддался на призывы снять свою кандидатуру, но в итоге не прошёл во второй тур.