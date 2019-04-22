Теракты на Шри-Ланке: почти 300 погибших

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло почти до 300. Еще около 500 человек пострадали. Взрывы прогремели в пасхальное воскресенье в церквях и гостиницах в нескольких городах страны. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял, но власти заявили, что им известно, кто были организаторами . Уже за первые сутки полиция арестовала более 20 человек.

"Прежде всего, мы должны сделать все возможное, чтобы террористы не подняли головы. Мы не можем этого допустить. Мы готовы принять все необходимые меры для сдерживания и уничтожения терроризма в этой стране", - заявил премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

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Всего за несколько часов на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть из них произошли почти одновременно. Еще одно взрывное устройство – недалеко от международного аэропорта Бандаранаике – удалось обезвредить.

При этом, как сообщает агентство AFP, за 10 дней до теракта глава полиции Шри-Ланки предупредил своих подчиненных, что боевики-смертники исламистского движения NTJ могут планировать нападения на церкви. Начальник полиции утверждал, что получил эту информацию от разведслужбы другого государства.

После взрывов к жителям и властям обратился кардинал Шри-Ланки Малкольм Ранджит. Он попросил всех сдавать кровь для раненых, а также призвал руководство страны провести беспристрастное и серьезное расследование и наказать виновных.

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Эти нападения стали самыми кровавыми за последние 10 лет - с момента окончания гражданской войны. Среди погибших много иностранцев, в том числе граждане США, Великобритании, Португалии, Пакистана, Турции, Дании. Из россиян, по предварительным данным МИДа, никто не пострадал. В одной из гостиниц, где прогремел взрыв, проживал гражданин России, но, как сообщили в посольстве, он покинул отель за несколько часов до теракта.

После взрывов на Шри-Ланке был введен комендантский час и временно заблокирован доступ к социальным сетям и мессенджерам. Власти заявили, что это сделано для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации и фотографий с мест терактов.