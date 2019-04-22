Греция: "фантомный кризис"

С первыми лучами солнца после восьмичасового морского путешествия команда Euronews, наконец, ступает на греческий берег. Мы - в Игуменице - небольшом прибрежном городе с 25 тысячами жителей. Его экономика целиком и полностью зависит от работы порта, который называют западными вратами в Грецию. У нашей греческой коллеги мы узнали, что погода здесь часто преподносит сюрпризы.

Фэй Дулгкери:

- Добро пожаловать в Грецию!

Брайан Картер:

- Спасибо, но это не совсем та погода, которую мы ждали.

Ф. Д:

- На западе прогнозировали такие метеоусловия. Будем надеяться, что в других районах погода ясная, солнечная.

Б. К.:

- Мы хотим побывать и на Западе, и на Востоке Греции, чтобы поговорить с живущими там людьми о предстоящих европейских выборах. Как ты думаешь, что в основном мы от них услышим?

Ф. Д.:

- Наверняка мы услышим немало критики в адрес "Сиризы". Это левое правительство, как известно, подписало спорный меморандум, приняв меры жёсткой экономии. Ещё одна проблема касается названия соседней страны - Северной Македонии. У жителей греческого севера, куда мы и направляемся, есть определённое мнение на этот счёт.

Б. К.:

- Вопросы эти очень важны. Когда я слышу, как кто-то произносит "Греция", тут же мне - человеку постороннему - на ум приходит слово "кризис". Международные институты официально объявили о том, что страна из него вышла ещё в прошлом году. Ощущают ли то же самое люди?

Ф. Д.:

- Официально, в стране наступила посткризисная эра. Если судить по цифрам, дела идут замечательно. Но это вовсе не то, о чём говорят греки. В повседневной жизни они не видят изменений. Безработица, утечка мозгов - эти и другие проблемы мы с ними и обсудим.

Несмотря на некоторые улучшения ситуации, Греция ещё не оправилась от экономического кризиса, который подкосил страну. По уровню безработицы она - лидер в Европе. Зарплаты и пенсии были серьёзно урезаны. Даже самые оптимистично настроенные аналитики считают, что пройдут годы, прежде чем уровень жизни в Греции будет, как в докризисные времена.

"Если бы мы вышли из кризиса, то вернулись бы к нормальной жизни - то есть жизни до того, как началась реализация программы финансирования кредиторами. Сегодня банки почти не выдают ссуды бизнесменам. Мы живём даже не так, как до операции по спасению от банкротства, а как будто она продолжается до сих пор. Все заявления по этому поводу власти делают лишь для галочки", - уверен этот бизнесмен.

"Произошедшее уже наложило отпечаток на наше поколение, на мою жизнь. Многие мои сверстники хотят помочь семье, как-то содержать себя, но попросту не могут найти работу, потому уезжают из страны", - поясняет студентка.

"Надо делать ставку на молодёжь. Представители нового поколения должны остаться в Греции и дать надежду стране в том, что касается занятости, роста экономики, инноваций. Есть те, кто рассчитывает на Евросоюз. Но они считают, что ему пора менять курс: он должен проводить вместо консервативной прогрессивную политику", - говорит сотрудник частной компании.

Если показатели безработицы в среднем по стране не внушают оптимизма, то у молодёжи с трудоустройством дела обстоят в разы хуже. 40% представителей молодого поколения - безработные. Уехать за границу для них - скорее вынужденная мера, чем личный выбор. Так, тысячи недавних греческих выпускников проживают и трудятся в других государствах-членах ЕС.

Б. К.:

- Фэй, как ты прокомментируешь услышанное сегодня?

Ф. Д.:

- На мой взгляд, мнения людей сходятся вот в чём: кризис в Греции не закончился. Но, чтобы иметь полную картину, нужно ещё пообщаться с греками на эту тему.

Б. К.:

- Что ж, для этого мы отправляемся в город Мецовон.